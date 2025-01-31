Минюст РФ внес в реестр иноагентов российского блогера и телеведущего

Министерство юстиции РФ внесло в реестр лиц, имеющих статус иноагента, блогера Anton S (Антон Суворкин) и бывшего телеведущего канала «Москва 24» Владимира Раевского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо указанных лиц, 31 января иноагентами были признаны политический обозреватель Илья Абишев, основатель школы «Апельсин» Вадим Зицер, также журналисты Андрей Новашов, Елизавета Фохт-Бабушкина и Дмитрий Сухарев.

Раевский работал на телеканалах «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2», выпускал исторические передачи. До 2022 года он получил гражданство Израиля, а после начала специальной военной операции переехал в Тель-Авив.

Антон S родился в Эстонии, но большую часть жизни провел в Норвегии. На своем YouTube-канале Суворкин выпускает ролики со сплетнями про звезд российского шоу-бизнеса и других медийных личностей — в том числе про журналистку Ксению Собчак и ее супруга Константина Богомолова. Информация на канале Антон S часто подвергается сомнению. В беседе с Собчак Антон S признался, что не стал бы выпускать подобные ролики, если бы жил в России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах до полумиллиона для иноагентов.