Блогер Антон S об угрозах от Пригожина: «За жену спрошу»

Блогер Антон Суворкин, известный как Антон S, вспомнил о том, как ему угрожал в соцсетях Иосиф Пригожин. Этой историей Суворкин поделился с YouTube-каналом «Осторожно: Собчак».

«Нет, он [Пригожин] начал не звонить, а угрожать. Он говорил, условно, я тебя на парковке встречу и за жену спрошу», — поделился ютубер.

Блогер показал Ксении Собчак скриншот сообщений от продюсера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В письме Пригожина было много матерных слов. Он называл Суворкина негодяем за то, что тот оскорбил певицу Валерию в одном из своих роликов.

Антон S не пояснил Собчак, о каком конкретно ролике про Валерию идет речь. На том видео, отметил Суворкин, он рассказал о певице то же, «что и про всех».

По словам блогера, Пригожин повлиял на его развитие как блогера-сплетника. После этой истории Антон S понял, что делает интересный контент, который люди смотрят.

Антон S родился в Эстонии, но большую часть жизни провел в Норвегии. На своем YouTube-канале Суворкин выпускает ролики со сплетнями про звезд российского шоу-бизнеса и других медийных личностей — в том числе про Ксению Собчак и ее супруга Константина Богомолова. Информация на канале Антон S часто подвергается сомнению.

В беседе с Собчак Антон S признался, что не стал бы выпускать подобные ролики, если бы жил в России.

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