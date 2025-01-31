Вертолетом Black Hawk мог управлять трансгендер

TE: пилотом столкнувшегося с самолетом вертолета Black Hawk мог быть трансгендер

Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским самолетом American Airlines близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, возможно, управляла трансгендерный пилот Джо Эллис. Об этом сообщает The Tribune Express (TE).

Эллис служила в Национальной гвардии Вирджинии около 15 лет и прошла гендерную трансформацию. Некоторые источники утверждают, что она открыто говорила о своих проблемах с гендерной дисфорией и депрессией, упомянув об этом всего за день до инцидента.

Американские власти официально не комментируют эту информацию, однако в социальных сетях активно обсуждается возможная связь Эллис с авиакатастрофой.

До этого американский телеканал ABC сообщал, что вертолетом Black Hawk управляла женщина-пилот с 500 часами налета.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные СМИ сообщили, что среди них были фигуристы и тренеры сборной США. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее в США объяснили, почему пилот разбившегося вертолета не заметил самолет.