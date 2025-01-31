В США объяснили, почему пилот разбившегося в Вашингтоне вертолета не заметил самолет

CNN: пилот вертолета перед авиакатастрофой в США мог следить за ярким светом

Пилот вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за воздушное судно. Об этом телеканалу CNN заявила бывший генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво.

Эксперт обратила внимание на одно из видео с моментом столкновения. На нем, как отметила экс-генинспектор, виден еще один источник яркого света.

«Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на движущемся свете, а не на неподвижном, который в реальности неподвижным не был. Вопрос в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигающемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», — сказала Скьяво.

Вертолет столкнулся с пассажирским самолетом 30 января. В результате происшествия оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По данным ТАСС, на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

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