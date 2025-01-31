В США заявили, что разбившимся в Вашингтоне вертолетом управляла женщина

Военным вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, управляла женщина-пилот с 500 часами налета. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола.

По данным канала, всего на борту находились трое военных. Как отметили авторы, у всех членов экипажа был достаточный опыт: инструктор имел более 1 тысячи часов налета, пилот — более 500 часов, а борттехник — «сотни часов летного опыта».

Воздушное судно в момент столкновения выполняло рутинный полет, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа, подчеркнули журналисты.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные СМИ сообщили, что среди них были фигуристы и тренеры сборной США. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее бывший пилот Black Hawk заявил, что экипаж мог не увидеть пассажирский самолет.