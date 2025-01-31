Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что разбившимся в Вашингтоне вертолетом управляла женщина

ABC: военным вертолетом, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина
close
Carolyn Kaster/AP

Военным вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, управляла женщина-пилот с 500 часами налета. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола.

По данным канала, всего на борту находились трое военных. Как отметили авторы, у всех членов экипажа был достаточный опыт: инструктор имел более 1 тысячи часов налета, пилот — более 500 часов, а борттехник — «сотни часов летного опыта».

Воздушное судно в момент столкновения выполняло рутинный полет, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа, подчеркнули журналисты.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные СМИ сообщили, что среди них были фигуристы и тренеры сборной США. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее бывший пилот Black Hawk заявил, что экипаж мог не увидеть пассажирский самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами