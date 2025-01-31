Стало известно, сколько времени займет поиск точной причины авиакатастрофы в США

Совбез США: причину авиакатастрофы в Вашингтоне установят только через год

Специалистам понадобится как минимум год, чтобы установить точную причину столкновения самолета с вертолетом в Вашингтоне, заявил член Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США Тодд Инмэн. Его цитирует ABC News

«Предварительный отчет, мы полагаем, будет опубликован в течение 30 дней, однако в случае подобных крупных инцидентов требуется год, если не больше, чтобы установить окончательную вероятную причину», — объяснил представитель американского Совбеза.

В настоящее время власти расшифровывают данные черных ящиков, добавил Инмэн.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее Кремль подтвердил контакты с Белым домом по авиакатастрофе в Вашингтоне.