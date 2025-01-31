Бывший пилот Black Hawk заявил, что экипаж мог не увидеть пассажирский самолет

Подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, который в прошлом управлял таким же вертолетом Black Hawk, как тот, который столкнулся с лайнером American Airlines в Вашингтоне, предположил, что военные пилоты могли не заметить пассажирского самолета из-за ограниченного состава экипажа. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Экс-подполковник отметил, что для безопасного управления вертолетом Black Hawk необходим экипаж в составе четырех человек. Однако, указал Гоб, в ночь авиакатастрофы на борту их было лишь трое, что является типичным для тренировочных полетов.

«Обычно сзади находятся два командира экипажа, оба смотрят по сторонам под углом обзора 90° по отношению к двум пилотам спереди», — отметил собеседник телеканала.

Гоб добавил, что каждый из них — это дополнительная пара глаз, которые могут видеть гораздо больше, в некоторых случаях даже больше, чем пилоты.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее Кремль подтвердил контакты с Белым домом по авиакатастрофе в Вашингтоне.