Появилось видео, как вертолет тушит пожар на северо-западе Москвы

В Москве на видео попал вертолет, который тушит пожар в административном здании

МЧС опубликовало видео, как вертолет тушит пожар на северо-западе Москвы. Ролик выложили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Четырьмя вертолетами сброшено более 100 тонн воды и пены», - говорится в публикации.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС локализовали пожар в административном здании в Сходненском тупике на площади около двух тысяч квадратных метров. К тушению также привлекали авиацию и пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, была названа возможная причина пожара.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. Сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Ранее в Ноябрьске ликвидировали открытый огонь в загоревшемся общежитии.