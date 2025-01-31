В Ноябрьске ликвидировали открытый огонь в загоревшемся общежитии

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в общежитии в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«В 7:06 (5:06 мск. — «Газета.Ru») открытое горение ликвидировано», — говорится в заявлении.

Информация о пожаре в общежитии, которое находится в микрорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске, поступила в ночь на 31 января в 4:18 (2:18 мск). На этом фоне на место происшествия прибыли 18 сотрудников экстренных служб и шесть единиц специальной техники.

Как рассказали в МЧС РФ, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Предварительно, из здания самостоятельно эвакуировались 49 человек. При этом никаких данных о пострадавших не поступало.

Другие подробности, включая причину возгорания, пока остаются неизвестными.

28 января на юге российской столицы загорелся таксомоторный парк. Объект находится на улице 1-й Нагатинский проезд.

В экстренных службах заявили, что огонь охватил ангар. При этом пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, написал Telegram-канал «Что там, Москва?». Впоследствии пламя полностью потушили.

Ранее в Московской области произошел пожар на мебельном складе площадью 1000 квадратных метров.