Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован

В Москве локализовали пожар в административном здании в Сходненском тупике

Сотрудники МЧС локализовали пожар в административном здании в Сходненском тупике в Москве на площади около двух тысяч квадратных метров. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, к тушению привлекали авиацию и пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.

«Ликвидация осложняется высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой», — прокомментировали в МЧС.

Позже выяснилось, что к процессу тушения подключили вертолет. Уже произошло два сброса воды из Москвы-реки.

До этого была названа возможная причина пожара.

Утром 31 января на улице Сходненский тупик в российской столице загорелось двухэтажное административное здание. Изначально площадь пожара составила 1500 квадратных метров, но со временем огонь распространился на площади 2000 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, на этом фоне в строении произошло частичное обрушение крыши. Сейчас на месте происшествия работают 130 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пламени они задействовали 37 единиц техники.

Ранее в Ноябрьске ликвидировали открытый огонь в загоревшемся общежитии.