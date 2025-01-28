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Россиянам рассказали о возможности получения накопительной пенсии

Юрист Русяев: россияне могут получать накопительную пенсию
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Каждый гражданин России, который сформировал пенсионные накопления в рамках существующего законодательства, может получать накопительную пенсию в стандартном порядке или через срочную выплату. Об этом RT рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

По его словам, размер ежемесячной выплаты будет рассчитываться по формуле НП = ПН / Т. Он уточнил, что ПН — это общая сумма накоплений, Т — период выплаты в месяцах. В 2025 году стандартный период составляет 270 месяцев или 22,5 года. Так, если накопленная сумма составит 600 тыс. рублей, гражданин сможет получать ежемесячную выплату в размере примерно 2,2 тыс. рублей при стандартном периоде.

«Срочная пенсионная выплата позволяет получать накопления в течение выбранного срока, при этом период не может быть меньше 10 лет, то есть 120 месяцев. Например, если гражданин решает установить срок выплат на 10 лет, сумма накоплений в 600 тыс. рублей распределится на этот период, и ежемесячная выплата составит 5 тыс. рублей», — сказал Русяев.

Он добавил, что заявление на получение такой пенсии можно подать через Соцфонд, негосударственный пенсионный фонд, «Госуслуги» или МФЦ.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб до этого сказала «Газете.Ru», что в 2025 году россияне в возрасте 60 лет и россиянки в возрасте 55 лет могут получить накопительную пенсию. Таковых в стране более 800 тыс. мужчин и более 900 тыс. женщин, уточнила она.

Ранее сообщалось, что россияне нашли новый способ обналичить маткапитал.

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