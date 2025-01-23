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Россиянам пообещали выплатить разницу индексации пенсии за январь в феврале

Котяков: Соцфонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь в феврале
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Александр Кряжев/РИА Новости

Социальный фонд России выплатит разницу индексации пенсий за январь в феврале. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с российским президентом Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«С учетом задачи, которую вы поставили вчера, социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсий, увеличенные выплаты придут всем 39 млн пенсионеров в феврале, и тогда же будет перечислена доплата за январь месяц», — сказал глава ведомства.

Котяков добавил, что россияне получат средства в привычное для них время. По словам главы Минтруда РФ, в настоящее время в правительство уже внесены необходимые документы.

Накануне Путин заявил, что страховые пенсии и пособия в России необходимо проиндексировать на 9,5% уже к февралю. Кроме того, по словам президента РФ, будут дополнительно проиндексированы военные пенсии с учетом роста цен.

Ранее россиянам объяснили, как пройдет доиндексация пенсий.

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