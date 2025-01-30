Выброса мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-212» не зафиксировано

На Кубани не зафиксировали выброса мазута из носовой части «Волгонефти-212»

Выброса мазута из носовой части танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе, не зафиксировали. Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

В ведомстве рассказали, что водолазы обследовали затонувшую носовую часть танкера. В ходе работ выхода мазута из корпуса не зафиксировано. Уточняется, что положение на грунте стабильное.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

23 января глава Минприроды Александр Козлов сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.