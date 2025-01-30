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В минтрансе США высказались о столкновении вертолета и пассажирского лайнера

Минтранс США: столкнувшиеся вертолет и лайнер следовали стандартной схеме полета
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Kennedy Center Cam/earthcam.com

Пассажирский самолет и военный вертолет, столкнувшиеся в небе над Вашингтоном, перед происшествием следовали стандартным схемам полета. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил министр транспорта США Шон Даффи, передает РИА Новости.

Он отметил, что местные жители часто могут видеть вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке Потомак.

«Вертолет летел по стандартной схеме. <...> Самолет <...>, заходящий на посадку, летел по стандартной схеме полета, как при заходе в округ Колумбия (Вашингтон. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул глава профильного ведомства.

Столкновение реактивного самолета Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс из штата Канзас в американскую столицу, и вертолета Sikorsky H-60 произошло вечером 29 января в небе над Вашингтоном. В тот момент лайнер, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

Как утверждают журналисты, среди пассажиров самолета были возвращавшиеся с чемпионата США фигуристы. На борту вертолета, в свою очередь, находились не менее трех военнослужащих. Они выполняли плановый полет.

Министерство иностранных дел РФ со ссылкой на американские власти заявило об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе. Однако, по информации телеканала NBC News, из реки Потомак достали четырех человек. Именно в нее рухнули оба воздушных судна.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. Глава государства выразил уверенность, что ЧП можно было избежать.

Ранее в Кремле прокомментировали авиакатастрофу в американской столице.

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