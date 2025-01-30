Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финский залив предложили переименовать

Финский залив предложили переименовать в Санкт-Петербургский
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Финский залив может получить новое название — Санкт-Петербургский. С такой инициативой выступил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), после высказываний президента США Дональда Трампа о возможности переименования Мексиканского залива в Американский, пишет ТАСС.

Мягков отметил, что «высокий уровень русофобии» со стороны Финляндии и Швеции делает необходимым переименование залива, что, по его мнению, будет «исторически справедливо и соответствует современным политическим условиям».

«Крупнейший город, который находится на территории этого залива, — это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — отметил профессор.

На прошлой неделе Вашингтон официально изменил название Мексиканского залива, переименовав его в Американский. Данное решение, по словам МВД страны, подтверждает центральное значение залива для страны. Там добавили, что залив является «краеугольным камнем роста нации».

Ранее в России отказались переименовать Мексиканский залив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами