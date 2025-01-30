Финский залив предложили переименовать

Финский залив может получить новое название — Санкт-Петербургский. С такой инициативой выступил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), после высказываний президента США Дональда Трампа о возможности переименования Мексиканского залива в Американский, пишет ТАСС.

Мягков отметил, что «высокий уровень русофобии» со стороны Финляндии и Швеции делает необходимым переименование залива, что, по его мнению, будет «исторически справедливо и соответствует современным политическим условиям».

«Крупнейший город, который находится на территории этого залива, — это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — отметил профессор.

На прошлой неделе Вашингтон официально изменил название Мексиканского залива, переименовав его в Американский. Данное решение, по словам МВД страны, подтверждает центральное значение залива для страны. Там добавили, что залив является «краеугольным камнем роста нации».

Ранее в России отказались переименовать Мексиканский залив.