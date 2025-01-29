В России отказались переименовать Мексиканский залив

РГО: в РФ не будут переименовывать Мексиканский залив в Американский

Русское географическое общество (РГО) не собирается переименовывать Мексиканский залив в Американский. Об этом ученые заявили Mash.

Специалисты отметили, что указ Трампа на Россию не распространяется.

«Если кто-то что-то в другой стране поменял, к нам это никакого отношения не имеет, мы пользуемся историческим названием», — заявил руководитель комиссии картографии РГО, которая с 1845 года отвечает за внесение изменений в карты, Анатолий Погорелов.

Как отмечает источник, в древности побережье вокруг залива контролировала Мексика. Отсюда и было название. Но президент США переименовал водоем, поскольку с XIX века северная часть этих территорий перешла к Штатам.

Свою публикацию Mash сопроводил фото-мемом: пожилая пара стоит на берегу залива, который подписан как «Американский». Женщина говорит: «Некрасиво». Мужчина отвечает ей: «Мне тоже не нравится».

До этого кандидат географических наук Леонид Колотило заявил, что Соединенные Штаты могут продавить в ООН переименования Мексиканского залива в Американский.

В свою очередь Google сообщил, что переименует в своем сервисе Google Maps Мексиканский залив в Американский, а также гору Денали в гору Маккинли сразу после того, как соответствующие изменения появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в честь основателя США.