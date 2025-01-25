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В США официально утвердили новое название Мексиканского залива

Вашингтон официально переименовал Мексиканский залив в Американский
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Ralph Lauer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон официально изменил название Мексиканского залива, переименовав его в Американский. Об этом сообщается на сайте МВД США.

«По указанию президента (США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») Мексиканский залив теперь будет официально называться Американским», — говорится в сообщении.

Решение главы Белого дома подтверждает центральное значение залива для страны, подчеркнули в министерстве. В МВД добавили, что залив является «краеугольным камнем роста нации».

Кроме того, гора Мак-Кинли снова будет носить имя самой высокой вершины Северной Америки.

21 января сообщалось, что Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли. Согласно указу, глава министерства внутренних дел США, управляющего природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с переименованием. После этого ведомство должно внести изменения в официальную систему географических названий (GNIS).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отмечала, что указ Трампа коснется лишь шельфовой части, для Мексики и остального мира залив останется Мексиканским.

Ранее Трампу предложили называть Американский континент Мексиканским.

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