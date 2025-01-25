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После ложного минирования Эрмитажа завели дело

После «минирования» Эрмитажа возбудили дело о ложном сообщении о теракте
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Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

После «минирования» государственного музея Эрмитажа в Петербурге возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом пишет местная газета «Фонтанка».

По информации издания, из музея из-за поступившего сообщения эвакуировали порядка 3,3 тыс. посетителей.

«Фонтанка» также узнала, что в ночь на 25 января полиция получила новое анонимное сообщение. Неизвестный обещал взорвать Александровскую колонну на Дворцовой площади, если не получит 450 тыс. рублей. Территорию проверили – ничего опасного не нашли.

Посетителей Эрмитажа эвакуировали накануне из-за угрозы безопасности поступившего анонимного сообщения.

Позже после проверки музей вернулся к обычной работе. В пресс-службе музея добавили, что посетители с билетами на 24 января смогут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день.

В этот же день в центре Петербурга из-за пожара эвакуировали десятки человек. Возгорание произошло в доме 36-38 на улице Марата около 12:24. Пожар начался на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, огонь охватил 50 кв. м четырехкомнатной квартиры. Из задымленных квартир были оперативно эвакуированы 37 жителей, а пожарные смогли потушить пламя меньше, чем за 60 минут. В результате инцидента пострадала женщина.

Ранее в Петербурге эвакуировали 100 детей из детсада из-за искрящейся розетки.

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