Голикова представила Путину концепцию будущего филиала Эрмитажа

Зампред правительства Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Эрмитажа. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Речь идет об оформлении здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа. Он будет посвящен воинской славе России.

В основе концепции будущего филиала лежит образ полководца Александра Невского, а также его подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга.

Во вторник Путин посетил Государственный Эрмитаж и в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа.

Путин также вручил генеральному директору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент отметил его вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин вручил орден гендиректору Эрмитажа.