В США рассказали, на какой высоте столкнулись вертолет и самолет в Вашингтоне

WSJ: cтолкновение самолета и вертолета в США произошло на высоте около 90 метров

Столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в аэропорту Вашингтона произошло на высоте около 90 метров. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на передававшиеся лайнером данные о местоположении.

«Столкновение произошло на высоте около 300 футов (91,4 метра. — ред.)», — говорится в публикации.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее стало известно, что экипаж другого лайнера видел столкновение самолета и вертолета над Вашингтоном.