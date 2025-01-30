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Экипаж другого лайнера видел столкновение самолета и вертолета над Вашингтоном

РИА Новости: экипаж другого лайнера видел столкновение над Вашингтоном

Экипаж другого лайнера видел столкновение самолета и вертолета над Вашингтоном, следует из записи переговоров, которую имеет в распоряжении РИА Новости.

Диспетчер аэропорта предупредил, что произошло столкновение и попросил летчиков сообщить о том, куда они собираются перенаправлять свои лайнеры.

«Мы видели все это», — сказал пилот самолета авиакомпании JetBlue.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, в ночь на четверг столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито, штат Канзас.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее появились кадры авиакатастрофы в США с экрана диспетчерской.

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