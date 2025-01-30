В Белоруссии оценили ситуацию на границе

Обстановка на границе Белоруссии остается напряженной. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов, передает агентство БелТА.

«Каких-то резких изменений в движениях со стороны сопредельных государств мы не видим. Но вместе с тем напряженность остается», — сказал он.

Отмечается, что на латвийском участке границы продолжаются работы по ее прикрытию заградительным забором. На литовском направлении проводятся учения НАТО, размещаются воинские контингенты, а Польша укрепляет заградительные заборы.

Кроме того, в Госпогранкомитете заявили, что в 2024 году со стороны Украины совершена 41 провокация, из которых 17 связаны с залетом беспилотников на территорию Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой текущую ситуацию на границе республики.

26 января президент Белоруссии заявил, что на границе страны с Украиной наблюдается напряженная обстановка. По его словам, Киев «напичкал» границу большим количеством военнослужащих.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границе около 15 тыс. солдат.

Ранее в министерстве иностранных дел Белоруссии предупредили о риске эскалации на границе страны.