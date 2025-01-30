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Лукашенко оценил ситуацию на белорусской границе

Лукашенко заявил, что на границе Белоруссии сложилась непростая ситуация
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой текущую ситуацию на границе республики. Его слова передает агентство «БелТА».

Как сказал глава государства, в настоящее время работы на границе «хватает всем». Речь идет как о пограничниках, так и о сотрудниках таможенной службы.

«Очереди [на контрольно-пропускных пунктах] с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников», — добавил белорусский лидер, утверждая решения по охране границы в текущем году.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что представители профильных ведомств должны заниматься не только защитой государственной границы, но и своевременно фиксировать возможные угрозы.

26 января президент Белоруссии заявил, что на границе страны с Украиной наблюдается напряженная обстановка. По его словам, Киев «напичкал» границу большим количеством военнослужащих.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границе около 15 тыс. солдат.

Ранее в министерстве иностранных дел Белоруссии предупредили о риске эскалации на границе страны.

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