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В Белоруссии рассказали о вероятности эскалации у границ республики

МИД Белоруссии назвал вероятность эскалации у границ республики высокой
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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков оценил как высокую вероятность эскалации у рубежей республики. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, чем больше людей, которые бряцают оружием по ту сторону границы, тем выше вероятность эскалации.

Рыженков подчеркнул, что случаи стрельбы уже фиксировались, в том числе и на стороне Украины.

Министр добавил, что люди находятся в постоянном психологическом стрессе и в депрессии. Поэтому может произойти случайный эпизод эскалации, считает глава МИД республики.

До этого пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что Украина стянула тысячи солдат к границе с республикой. По его словам, контингент Вооруженных сил Украины в приграничье насчитывает порядка 15 тысяч человек.

26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Он добавил, что граница со стороны Украины «напичкана войсками».

Ранее в Белоруссии заявили о готовности возобновить сообщение с Украиной.

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