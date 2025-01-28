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Белорусский погранкомитет сообщил о тысячах солдат ВСУ на границе

Погранкомитет Белоруссии: ВСУ стянули к границе порядка 15 тысяч солдат
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Виктор Толочко/РИА Новости

Украина стянула тысячи солдат к границе с Белоруссией, сообщил пресс-секретарь госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Бычковский, контингент ВСУ в приграничье насчитывает порядка 15 тысяч солдат, среди которых в том числе сотрудники нацгвардии Украины, полицейские и представители территориальной обороны.

«Обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время <...> ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации», — подчеркнул представитель госпогранкомитета.

26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Он добавил, что граница со стороны Украины «напичкана войсками».

23 января бывший участник «Полка имени Кастуся Калиновского» Василий Веремейчик заявил, что подразделение, в котором он воевал, планировало захватить город Малориту в Брестской области страны. По данным экс-бойца подразделения, у полка имеется своя «стратегия освобождения». Ее разработали с участием западных спецслужб, в том числе литовских, польских и украинских.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что знают о планах по перевороту в стране.

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