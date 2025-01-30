Муж пассажирки самолета, потерпевшего крушение в США, показал их последнюю переписку

Муж одной из пассажирок самолета, потерпевшего крушение над Вашингтоном, показал их последнюю переписку. Об этом сообщил американский телеканал WUSA9.

Хамаад Раза рассказал, что его 26-летняя жена находилась на борту самолета, летевшего из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон. Раза рассказал, что супруга отправила ему сообщение прямо перед крушением.

«Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут. Остальные мои сообщения не были доставлены, и вот тогда я понял, что что-то может быть не так», — сказал Раза.

Мужчина поделился, что сейчас может только молиться о том, чтобы его жену спасли.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито, штат Канзас.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подтвердила, что в момент катастрофы в небе над столицей США в самолете находились 64 человека и трое — в вертолете.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее появились кадры авиакатастрофы в США с экрана диспетчерской.