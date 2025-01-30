Появились кадры авиакатастрофы в США с экрана диспетчерской

В социальных сетях появились кадры авиакатастрофы под Вашингтоном, где военный вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 во время захода его на посадку, с экрана диспетчерской.

На видео можно заметить приближение вертолета к пассажирскому лайнеру.

CNN сообщил, что операторы авиадиспетчерской службы пытались связаться с вертолетом перед его столкновением с самолетом.

На записи слышно, как диспетчер спрашивает у экипажа вертолета, видит ли он пассажирское судно, после чего приказывает ему пропустить самолет и пролететь за ним. Затем на записи слышен вздох оператора.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее появилась запись переговоров диспетчеров перед крушением самолета в Вашингтоне.