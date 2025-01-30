Мэр Вашингтона подтвердила количество пассажиров в самолете и вертолете в момент катастрофы

Мэр Вашингтона: во время крушения в самолете было 64 человека, в вертолете трое

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подтвердила, что в момент катастрофы в небе над столицей США в самолете находились 64 человека и трое — в вертолете. Об этом пишет РИА Новости.

Баузер добавила, что власти пока не могут предоставить дополнительную информацию о спасательной операции.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

NBC News сообщает, что из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся.

Компания American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне. Также перевозчик открыл горячую линию для членов семей и близких пассажиров рейса.

В спасательной операции на месте авиакатастрофы участвуют 300 человек.

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.