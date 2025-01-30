Стало известно, что увидел авиадиспетчер после катастрофы над Вашингтоном

Авиадиспетчер заметил «огненный шар» в небе над Вашингтоном после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и вертолета Sikorsky H-60 Сухопутных войск США. Об этом сообщает телеканал NBC News, опубликовавший аудиозапись с вышки управления воздушным движением в аэропорту имени Рональда Рейгана.

«Я увидел огненный шар, затем он просто исчез. Ничего не видел после того, как они упали в реку. Но это были пассажирский самолет и вертолет, которые упали, я бы сказал, в полумиле (примерно 0,8 км ) от посадочной полосы», — сказал диспетчер.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее стало известно, что фигуристы и тренеры сборной США были в самолете, который потерпел крушение.