Фигуристы и тренеры сборной США были в самолете, который потерпел крушение

Несколько тренеров и фигуристов сборной США были в потерпевшем крушение самолете

Несколько фигуристов и тренеров сборной США были в самолете, который потерпел крушение возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, передает Kansascity.com.

Фигуристы, находившиеся на борту, входили в Национальную команду развития — программу подготовки лучших юных фигуристов.

Чемпионат США по фигурному катанию проходил в городе Уичито с 20 по 26 января. Некоторые фигуристы остались в городе до 28 января, для участия в Национальном лагере развития. Фигурист сборной США по фигурному катанию Люк Ван рассказал, что фигуристы, прошедшие квалификацию в элитный дивизион, остались на дополнительный день. Также Ван отметил, что несколько человек сели на рейс, который потерпел крушение.

Среди пассажиров были фигуристы и тренеры. Абсолютно душераздирающе», — написал Ван в своих социальных сетях. Также он написал, что молится за тех, кто летит из Уичито в Вашингтон.

Ранее сообщалось о том, что на борту упавшего в США самолета могли быть бывшие российские тренеры.