Опубликована запись переговоров диспетчеров перед крушением самолета в Вашингтоне

Операторы авиадиспетчерской службы пытались связаться с военным вертолетом Black Hawk перед его столкновением с пассажирским самолетом в Вашингтоне. Об этом сообщил CNN со ссылкой на переговоры диспетчеров, опубликованные сервисом LiveATC.

На записи слышно, как диспетчер спрашивает экипаж вертолета, видит ли он пассажирский борт, после чего приказывает ему пропустить самолет и пролететь за ним. После этого слышен вздох оператора, а вышка предупреждает пилота другого воздушного судна о произошедшем.

«Мы были на короткой дистанции и увидели вспышки с противоположной стороны Потомака», — доложил один из пилотов диспетчеру.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее появились кадры авиакатастрофы в Вашингтоне с экрана диспетчерской.