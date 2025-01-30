Спасательная операция на месте крушения лайнера в Вашингтоне продлится несколько дней

Спасательная операция на месте крушения Bombardier в США займет несколько дней

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Bombardier CRJ700 над Вашингтоном продлится несколько дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пожарной службы и службы срочной медпомощи Вашингтона Джона Доннали.

«Мы рассчитываем продолжить нашу работу.... в течение нескольких дней», — сказал он.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подтвердила, что в момент катастрофы в небе над столицей США в самолете находились 64 человека и трое — в вертолете.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее появились кадры авиакатастрофы в США с экрана диспетчерской.