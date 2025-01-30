Спасатели столкнулись со сложностями на месте авиакатастрофы в Вашингтоне

РИА: спасатели работают в крайне сложных условиях на месте авиакатастрофы в США

Спасательные работы на месте столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне проходят в очень сложных условиях. Об этом сообщил представитель местных властей во время брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, проведение спасательной операции усложняют низкая температура и сильный ветер. Несмотря на это, спасатели продолжают делать все возможное для спасения людей, а власти обеспечивают их безопасность, добавил чиновник.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее появилась запись переговоров диспетчеров перед крушением самолета в Вашингтоне.