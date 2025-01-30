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Самая мощная ГРЭС на Дальнем Востоке нарастила выработку электричества

Кожемяко: Приморская ГРЭС достигла 15-летнего рекорда по выработке электричества
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Unsplash

Приморская ГРЭС, расположенная в поселке Лучегорске, нарастила мощность выработки электричества до 1200 МВт. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он рассказал, что данный показатель стал рекордным за последние 15 лет. По словам главы российского субъекта, добиться таких результатов помогла модернизация пятого энергоблока на тепловой электростанции.

«Станция получила плюсом 210 МВт мощности. До этого был модернизирован девятый блок на 215 МВт», — говорится в заявлении.

Кожемяко добавил, что в настоящее время работы на Приморской ГРЭС продолжаются. Их основная цель — дальнейшее усиление тепловой электростанции.

Приморская ГРЭС считается самой мощной тепловой электростанцией на Дальнем Востоке. Инфраструктурный объект принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания» и обеспечивает Приморский край электричеством примерно на 50%.

В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что строительство атомной электростанции на Дальнем Востоке является перспективным направлением на фоне роста потребления электроэнергии в регионе. Причем темпы этого роста оказались выше общероссийских. Также глава государства говорил, что значительное количество оборудования для производства электроэнергии на Дальнем Востоке устарело и требует замены.

Ранее эксперт назвал возможные места строительства атомных электростанций на Дальнем Востоке.

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