Путин рассказал о росте потребления электроэнергии на Дальнем Востоке

Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, что подтверждает уверенные темпы роста деловой активности в регионе. Об этом на полях ВЭФ-2024 заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, темпы роста потребления электроэнергии выше общероссийских (3,5% при 1,4% по стране),

До этого Владимир Путин в режиме видео-конференции на ВЭФ-2024 принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев доложил Путину о том, что третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин рассказал о работе над бюджетом РФ.