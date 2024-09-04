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Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование на Дальнем Востоке

Путин: оборудование электрогенерации на Дальнем Востоке требует замены

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Александр Казаков/РИА Новости

Значительное количество оборудования для производства электроэнергии на Дальнем Востоке устарело и требует замены, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«У нас же в этом регионе достаточно большой объем устаревшего оборудования, и оно будет выводиться из работы и строя. Поэтому для того, чтобы обеспечивать нужный объем, надо обязательно иметь в виду и вот это обстоятельство», — сказал президент.

4 сентября в рамках ВЭФ Путин заявил, что строительство АЭС на Дальнем Востоке является перспективным направлением. Он также обратил внимание, что потребление электроэнергии в дальневосточном регионе растет. Причем темпы этого роста здесь выше общероссийских.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин поручил доложить о ремонте дорог на Дальнем Востоке.

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