Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование на Дальнем Востоке

Значительное количество оборудования для производства электроэнергии на Дальнем Востоке устарело и требует замены, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«У нас же в этом регионе достаточно большой объем устаревшего оборудования, и оно будет выводиться из работы и строя. Поэтому для того, чтобы обеспечивать нужный объем, надо обязательно иметь в виду и вот это обстоятельство», — сказал президент.

4 сентября в рамках ВЭФ Путин заявил, что строительство АЭС на Дальнем Востоке является перспективным направлением. Он также обратил внимание, что потребление электроэнергии в дальневосточном регионе растет. Причем темпы этого роста здесь выше общероссийских.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин поручил доложить о ремонте дорог на Дальнем Востоке.