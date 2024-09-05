Эксперт назвал возможные места строительства электростанций на Дальнем Востоке

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение президента России Владимира Путина построить на Дальнем Востоке новые атомные электростанции (АЭС). Эксперт подчеркнул, что Сахалин, Камчатка, Хабаровский и Приморский края являются развивающимися территориями. Строительство там промышленных объектов в интересах России. Но все это нуждается в электроэнергии.

Анпилогов допустил, что площадкой под строительство АЭС будет выбран Приморский или Хабаровский край.

«Я склоняюсь больше к этим вариантам размещения новой атомной станции, потому что если брать, например, остров Сахалин, то здесь возникают некоторые трудности. Скорее, туда будут перекидываться объемы электроэнергии с материка», — сказал Анпилогов.

Он добавил, что атомная энергетика экономически целесообразна для Дальнего Востока, поскольку обеспечивает самую низкую себестоимость производства электроэнергии среди всех видов генерации.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин предложил подумать над строительством новых АЭС на Дальнем Востоке.

До этого глава государства потребовал от правительства утвердить до 1 декабря текущего года долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин раскрыл сроки запуска проектов на острове Большой Уссурийский.