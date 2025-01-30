На Тайване зафиксировали землетрясение

На острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от района Юйцзин и в 67 километрах к юго-западу от Гаосюня, который является вторым по численности городом острова.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не имеется.

29 января на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное было зарегистрировано землетрясение интенсивностью 5,6 балла.

26 января в 107 км от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5.

25 января в юго-западной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки были зафиксированы в 19:49 у города Тайнань.

Ранее ученые сообщили, что часть США из-за малых землетрясений медленно «тонет» в магме.