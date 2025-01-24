Часть США медленно уходит под мантию лавы в районе Калифорнии

Горы Сьерра-Невада, расположенные в восточной части штата Калифорния в США, под действием малых землетрясений и других природных событий, медленно «тонут» в магме. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letters со ссылкой на исследование геологов Веры Шульте-Пелкум и Деборы Килб.

Этот регион является важным с точки зрения геологии, так как здесь, в районе Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, расположена граница двух крупных литосферных плит — Тихоокеанской и Североамериканской.

Ученые с начала наблюдений в 1872 году отмечают, что периодические землетрясения не только постепенно повышают высоту гор хребта Сьерра-Невада, но и заставляют самую нижнюю часть материковой плиты под хребтом тонуть в земной мантии.

Этот процесс происходит в динамике нескольких миллионов лет, за которые южная часть этого стыка литосферных плит уже «утонула» в магме, а центральная — уходит под магму сейчас.

До этого ученые из Орегонского университета в США обнаружили в центральной части Каскадного хребта подземный водоносный горизонт объемом не менее 81 кубического километра.

Ранее ученые выяснили, как таяние льдов Антарктики может вызвать крупные извержения вулканов.