На Байкале произошло землетрясение

На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зарегистрировано землетрясение интенсивностью 5,6 балла. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что сейсмособытие было зарегистрировано в 6:45 (1:54 мск), эпицентр находился на акватории озера Байкал. В Иркутске ощущаемость землетрясения оценивалась в 3 балла.

Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

25 января на Камчатке зафиксировали свечение купола вулкана Безымянный.

Вулкан расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 километра. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

До этого климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

Ранее на Тайване произошло землетрясение.