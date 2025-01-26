У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

РАН: в 107 км от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Неподалеку от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло на глубине 48 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», — рассказали сеймологи.

25 января на Камчатке зафиксировали свечение купола вулкана Безымянный.

Вулкан расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 километра. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

До этого климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

Ранее глава МЧС Куренков назвал зоны риска паводков и пожаров в 2025 году.