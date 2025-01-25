На Тайване произошло землетрясение

На юго-западе Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1 (толчки можно было почувствовать). Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайское сейсмологическое управление.

По данным ведомства, толчки были зафиксированы в 19:49 (14:49 мск) у города Тайнань. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано в Чили. Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, его эпицентр располагался в 107 километрах к востоку от перуанского города Такна, в котором проживают около 280 тыс. чел. Очаг залегал на глубине 140 километров. Информации о пострадавших среди местных жителей, как и о разрушениях, не поступало. А три дня назад два землетрясения произошли на Филиппинах.

Ранее ученые сообщили, что часть США из-за малых землетрясений медленно «тонет» в магме.