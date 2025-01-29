Подруга похищенной чеченки Сулеймановой вышла на четвертый одиночный пикет в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала Елену Патяеву — подругу насильно вывезенной в Чечню Седы Сулеймановой, точное местонахождение которой друзья не могут установить уже более года. Об этом сама Патяева сообщила «Газете.Ru». Девушка вышла на мост Ахмата Кадырова с одиночным пикетом — теперь ей вменяют нарушение антиковидных ограничений.

«Меня еще пока не отпустили, оформляют протокол за «антиковид». Как только составят, сказали, что отпустят. Это четвертый мой пикет, первый был примерно год назад. Полицейские приехали в этот раз довольно поздно: я начала стоять с 12.00, а они приехали только в 14:50. Начали меня расспрашивать, из-за чего пикет, с живым интересом слушали. Были максимально вежливы и как будто даже сочувствовали. Спросили, почему я без перчаток. Я объяснила, что не рассчитывала, что так долго их ждать придется — они посмеялись. Какое-то время полицейские просто стояли рядом со мной, потом решили проверить мои документы. Потом им позвонили и сказали забирать, но не сразу смогли определиться, в какой отдел меня везти, потому что оказывается мост Кадырова как раз на границе участков», — рассказала Патяева.

По словам девушки, сейчас она находится в 74 отделе полиции. Никаких нарушений со стороны правоохранителей Патяева не отмечает и подчеркивает, что с ней общаются «максимально вежливо и дружелюбно».

«Пожалуй, это самое «лайтовое» из всех моих задержаний. Один сотрудник прямо сказал, что он мне по-человечески сочувствует, после после того, как я ему рассказала, из-за чего мой пикет. Что касается самого пикета, то большинство прохожих, конечно, молча мимо проходили. Но несколько человек все же решились подойти и заговорить. Одна пожилая бабушка спрашивала, чем она может мне помочь. Один парень сказал своему другу, что он знает эту историю. В троллейбусах, если они притормаживали в пробке рядом со мной, все люди смотрели на меня», — подчеркнула Патяева.

Она добавила, что на все обращения в официальные органы с просьбой установить местонахождение Седы Сулеймановой ей «приходили отписки», а жалобы остались без ответа.

Седа Сулейманова, уроженка Чечни, сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

Елена Патяева просила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять на контроль дело Сулеймановой. Она также писала заявление на полицейских, которые причастны к похищению ее подруги.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за пропажи чеченки Сулеймановой.