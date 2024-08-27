Подруга Седы Сулеймановой заявила на полицейских, насильно вывезших девушку в Чечню

Следователи признали, что правоохранители насильно увезли чеченку Седу Сулейманову из Санкт-Петербурга в Республику. Как рассказала «Газете.Ru» подруга девушки Елена Патяева, такой вывод был сделан в поручении о проведении следственного действия, с которым во время допроса ознакомился жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 23 августа 2023 года Сулейманова С.М. против своей воли была вывезена из города Санкт-Петербурга в Чеченскую республику неустановленными сотрудниками правоохранительных органов республики, в связи с тем, что она планировала заключить брак с уроженцем указанного города Кудрявцевым С., что противоречит нормам религии «Ислам» и чеченскому менталитету», — говорится в документе.

Патяева уточнила, что по этой причине написала заявление на полицейских, которые причастны к похищению Сулеймановой.

«Я решила, что нужно использовать это как аргумент, что они сами признали в ходе следствия, что она недобровольно покинула Питер. Я с самого начала хотела на них подать заявление, но тут еще такой момент, что Стас их не запомнил, хотя, конечно, они должны были представиться. Я думаю, что они представлялись, но он не запомнил ни фамилии, ни лиц, ничего. У него стресс там был тоже, понятно. В итоге мы знаем только отделение, в котором это было, в Красносельском районе. Так тоже можно подать заявление — на неустановленных лиц. Пусть они сами устанавливают, кто именно совершил это преступление», — пояснила она.

По мнению Патяевой, и чеченские, и питерские силовики понимали, что увозят Сулейманову насильно, поэтому они должны быть наказаны.

«Я считаю очень важным это заявление, потому что с этого все и началось. Если бы эти люди не совершили такое преступление, не похитили бы ее, причем я уверена, что они прекрасно понимали, что они делают. И чеченцы, и питерские коллеги понимали, потому что весь контекст ситуации был понятен — чеченская девочка живет с парнем, ее якобы в чем-то обвиняют. Такие случаи уже были, это не первая история, когда так возвращают чеченских девочек. Поэтому я думаю, полицейские знали, что они делают, но вот делали почему-то. Я считаю очень важным, чтобы люди были за это наказаны, именно потому что это ходовая практика. Если сейчас наказать этих, то в следующий раз другие полицейские, если им предложат поучаствовать в такой схеме, подумают, стоит это делать или не стоит, если потом за это будет ответственность по закону», — заключила она.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома после ссоры с семьей, которая хотела выдать ее замуж против воли. Сулейманова переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года ее нашли родственники, которые угрожали ей и требовали вернуться обратно. Позднее полицейские задержали девушку, обвинив в краже, и передали чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев позже опубликовал видео с Седой Сулеймановой. Он говорил, что она чувствует себя хорошо и рада быть рядом с родственниками. На видео девушка не произносила ни слова. После этого она пропала из поля зрения друзей, правозащитников и СМИ, о ее судьбе данных нет.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых источника в правозащитной среде сообщил, что Сулейманову могли убить родственники. Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору и главе Следственного комитета с просьбой проверить информацию о пропаже девушки. По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело.

Ранее подруга Седы Сулеймановой попросила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять на контроль дело о похищении девушки.