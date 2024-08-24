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Жительница Петербурга просит Бастрыкина найти Седу Сулейманову, которую год назад увезли в Чечню

Подруга Седы Сулеймановой, которую насильно увезли в Чечню, обратилась к Бастрыкину

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Предоставлено Еленой Патяевой

Жительница Санкт-Петербурга Елена Патяева устроила одиночный пикет и попросила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять на контроль дело ее подруги Седы Сулеймановой, которую родственники насильно вывезли в Чечню летом 2023 года. Об этом сама Патяева рассказала «Газете.Ru».

«Следователь меня вначале спросил, зачем я пришла к зданию СК с плакатом. Я объяснила, что год назад была похищена моя подруга, что пять месяцев назад СК Чеченской Республики завел уголовное дело, но никаких реальных результатов нет. Что я хочу, чтобы дело было взято на контроль Следственным комитетом России, либо перевозбуждено по городу Санкт-Петербургу, где Седа находилась, когда ее похитили. Сотрудник спросил, писала ли я заявление именно с таким требованием. Я писала только петицию, а именно заявление — нет. Мне сначала сказали писать на имя какого-то питерского начальника Следственного комитета. Потом сотрудник перечитал мое заявление и понял, что мое требование не к Питеру, а к Москве, к Бастрыкину. Он мне сказал переписать шапку, первую страницу. Оно у меня принято и будет передано в Москву», — заявила она.

Патяева уточнила, что сотрудники полиции и Следственного комитета общались с ней доброжелательно и «нормально делали свою работу». Девушка считает принятое заявление «маленькой победой».

«Я чувствую какую-то радость. Может быть, рано, может быть, меня сочтут наивной, что я вот так легко на это все ведусь. Я ходила на пикеты к прокуратуре, где ни у кого ни разу не возникло вопроса, что надо со мной поговорить, куда-то пригласить. Со стороны Следственного комитета я вижу совсем другое отношение. Во-первых, именно они возбудили дело, а не прокуратура. Пусть в Чечне, но все равно хотя бы что-то. Во-вторых, сейчас мне предложили поговорить. Меня хотя бы больше не игнорируют. В ответ на то, что я пытаюсь донести до них эту беду, в этот раз меня не задержали, не продержали двое суток, ничего плохого мне не сделали, а предложили поговорить. Так и должно быть. Пусть это очень маленькая пока победа, но это победа, это маленький шаг, очень важный для меня чисто символически», — добавила она.

Патяева пояснила, что надеется с помощью огласки и работы правоохранительных органов найти Сулейманову и наказать тех, кто причастен к преступлениям в отношении нее.

«Я очень надеюсь именно на огласку и Следственный комитет. Можно наконец говорить о проблемах девушек на Кавказе, о том, что они бегут оттуда, о том, что их похищают и убивают. Раз эта тема перестала быть табуированной благодаря в том числе кампании, которую мы все вели по Седе Сулеймановой все это время, я тоже хочу получить какие-то плоды этого результата. Я хочу, чтобы Седа была освобождена, найдена, чтобы была жива. Если они ее действительно убили, как все говорят, во что я не хочу верить, я буду требовать, чтобы это дело расследовалось и чтобы те, кто совершили все преступления — не только убийство, а похищение, удержание в неволе — понесли наказание по законам Российской Федерации», — подчеркнула она.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома после ссоры с семьей, которая хотела выдать ее замуж против воли. Сулейманова переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года ее нашли родственники, которые угрожали ей и требовали вернуться обратно. Позднее полицейские задержали девушку, обвинив в краже, и передали чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев позже публиковал видео с Седой Сулеймановой. Он говорил, что она чувствует себя хорошо и рада быть рядом с родственниками. На видео Сулейманова не произносила ни слова. После этого девушка на полтора года пропала из поля зрения друзей, правозащитников и СМИ, о ее судьбе данных нет.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых источника в правозащитной среде сообщил, что Седу Сулейманову, которую насильно вернули из Петербурга в Чечню, могли убить родственники.

Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору и главе Следственного комитета с просьбой проверить информацию о пропаже девушки. В среду, 3 апреля, правозащитники сообщили, что по факту пропажи Сулеймановой возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что бежавшая от родни чеченка Лия Заурбекова уехала из России.

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