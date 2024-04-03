«Хочется верить, что она жива»: СК возбудил дело о пропаже чеченки Седы Сулеймановой

СК РФ возбудил дело по факту исчезновения Седы Сулеймановой. Девушка сбежала от своих чеченских родственников в Санкт-Петербург, а через несколько месяцев ее вывезли в Чечню под предлогом допроса по делу о краже кошелька в Грозном. Пока неизвестно, по какой именно статье СК возбудил дело после ее пропажи. Член СПЧ Ева Меркачева считает, что оно связано с убийством. Она надеется, что Седа «хотя бы жива», и рада, что преступление перестали замалчивать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением 26-летней уроженки Чечни Седы Сулеймановой, сообщила в Telegram-канале «Кризисная группа СК SOS» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в следственном управлении на контроль», — говорится в сообщении, которое получила организация.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила «Газете.Ru», что не знает, по какой статье возбуждено уголовное дело, но рада, что это случилось и что «беду перестали замалчивать». Меркачева предположила, что следователи использовали статью 105 «Убийство». Она добавила, что обращалась в МВД, Генпрокуратуру и прокуратуру Чечни.

«Я, к сожалению, не питаю больших надежд по поводу того, что с ней все благополучно, но очень хочется верить, что она хотя бы жива. Хочется надеяться на то, что все-таки ее семья не потеряла человечность и что для них принципы кровной мести все-таки будут на самом последнем плане, а на первом будет любовь. Я, кстати, разговаривала по поводу того, что прописывает Коран в таких случаях. Нигде не говорится, что нужно совершать насилие. Неважно как ведет себя ребенок, вообще потомок. Вообще, Коран это напрямую даже запрещает. Поэтому эти люди, если бы они глубоко изучали веру, они бы не стали инициаторами ее и похищения, и всего остального. И я очень надеюсь, что они это понимают сейчас, и что они, даже если ее удерживают, то ее отпустят», — сказала Меркачева.

Исчезновение Седы Сулеймановой

В начале февраля знакомые Седы Сулеймановой сообщили правозащитникам о возможном «убийстве чести». Они сразу же обратились в СК и прокуратуру с требованием проверить информацию.

Сулейманова жила в Чечне и опасалась, что семья насильно выдаст ее замуж. В январе 2023 года сбежала в Санкт-Петербург. Родственники все же нашли Сулейманову и начали ей угрожать, тогда она сменила работу, квартиру и телефон. В августе сотрудники полиции Санкт-Петербурга вместе с силовиками из Чечни в штатском пришли домой к Седе и ее молодому человеку. Ее увезли в Чечню на допрос по делу о краже кошелька в Грозном, которая произошла в день, когда Седа находилась в Санкт-Петербурге. Сулейманова подписала отказ от адвоката.

Позже уполномоченный по правам человека в Чечне опубликовал фото с Седой, на котором она переодета в закрытую одежду, а также опубликовал видео, в котором он «прогуливается» с Сулеймановой, и сообщил, что она «в хорошем настроении». Он утверждал, что она больше не имеет жалоб и рада находиться в кругу семьи. С сентября 2023 года о девушке нет никакой информации.

Поиски Седы

В феврале 2024 года подруга пропавшей Елена Пятаева вышла на одиночный пикет, поскольку о судьбе девушки ничего не было известно уже 150 дней. Пятаева рассказала «Газете.Ru», что не может добиться официального ответа от правоохранительных органов:

«Мне очень важно сейчас получить какой-то официальный ответ, чтобы какая-то официальная проверка была проведена. Если она жива, пусть хотя бы снова запишут с ней видео просто подтверждающее факт того, что она живет и дышит. Если она убита, пусть преследуют ее убийц, пусть они никогда уже больше не будут жить спокойно, пусть их посадят, пусть они ответят перед законом».

Также в феврале член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что направила письмо на имя главы СК Бастрыкина.

«Уроженка Чечни Седа Сулейманова бежала в Петербург и насильно возвращена в Грозный летом 2023 года. <...> Журналисты и друзья полагают, что чеченку Седу Сулейманову могли убить родственники. По их словам, информация о вероятном «убийстве чести» поступила в начале этого месяца. На днях они подали заявление в СК и прокуратуру с требованием провести срочную проверку, однако ответов не получили. Прошу дать ответ — проводится ли проверка информации о возможном убийстве Седы и каковые ее результаты?» — написала Меркачева.

Пятаева в то же время сообщала, что боится за жизнь подруги. Она точно знает, что Сулейманова помнит контакты своих друзей, молодого человека и правозащитников. По этой причине, если бы у нее была возможность воспользоваться телефоном, она бы уже с кем-нибудь связалась.

«Поскольку я знаю, что «убийство чести» — это вещь, которая там практикуется, и поводом для «убийства чести» уже является просто то, что она уехала и жила в России, жила в Питере, со своим женихом, хотя это действительно ее жених, у них очень серьезные отношения, они планировали свадьбу, планировали уже детей заводить, но после свадьбы. Для ее родственников это является поводом для убийства», — добавила Пятаева.

Во время одиночного пикета девушку задержали. В ее отношении составили административный протокол по факту нарушений ковидных ограничений. Тем не менее Пятаева вновь вышла на одиночный пикет в марте, а перед этим раздавала людям на улице листовки. Сотрудники правоохранительных органов снова задержали девушку, но довольно быстро отпустили под обязательство о явке.

«Были сотрудники, кто мне сочувствовал, был человек, который прям расспрашивал меня, проникся, сочувствовал истории Седы и, соответственно, там какие-то советы давал и так далее. В общем, короче говоря, попался даже человек с хорошим человеческим отношением среди сотрудников», — сказала Пятаева.