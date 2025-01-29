Стало известно об обстановке в Кстово после налета украинских БПЛА

В Кстовской промзоне спокойная обстановка после налета украинских беспилотников на местное предприятие, который произошел ночью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сотрудники спецлаборатории уже провели анализ атмосферы: никаких превышений ПДК не зафиксировано, угрозы окружающей среды нет. На предприятии пообещали публично делиться результатами мониторинга состояния воздуха», — сообщает издание.

Ночью 28 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Из-за этого произошло возгорание, но обошлось без пострадавших.

Позже стало известно, что речь идет о заводе «Сибур-Кстово» в городе Кстово Нижегородской области. Сообщалось, что в середине дня пожар локализовали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Тверской области.