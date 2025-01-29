Возгорание на заводе в Нижегородской области локализовали

Спасатели локализовали возгорание на заводе «Сибур-Кстово» в Нижегородской области после падения туда обломков беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия, пишет РИА Новости.

«Возгорание на территории предприятия «Сибур-Кстово» локализовано. В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших среди сотрудников предприятия на данный момент не поступало.

29 января в результате атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область обломки БПЛА упали на предприятие «Сибур-Кстово». Также губернатор региона Глеб Никитин подтвердил, что в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Тверской области.