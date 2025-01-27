Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Тверской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в Тверской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали корреспонденту, что услышали характерный звук летящего БПЛА в небе. По данным канала, система ПВО уничтожила, предварительно, беспилотник самолетного типа «Лютый».

После уничтожения дрона информация о разрушениях не поступала. По словам губернатора Игоря Рудени, пострадавших граждан в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны, 15 дронов уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.