«Победа» проверяет сообщения о подавшем сигнал бедствия Boeing

«Победа» разбирается с ситуацией с рейсом Дубай — Москва

Лоукостер «Победа» проверяет информацию о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

«Разбираемся», — говорится в сообщении компании.

До этого в экстренных службах сообщили, что пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс DP992 Дубай-Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. По данным сервиса FlightRadar24, самолет снизился и продолжил полет по маршруту.

Позже Boeing сел в Астрахани. По информации экстренных служб, самолет подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке. По предварительным данным, пассажиры и экипаж не пострадали.

Накануне в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет с 169 пассажирами. Все они, а также члены экипажа воздушного судна вовремя эвакуировались с помощью надувных трапов.

Ранее в Лас-Вегасе во время посадки загорелся самолет и попал на видео.